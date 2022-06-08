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Ленты-триколоры раздают жителям Абатского района

Общество, 17:34 08 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Ленты с цветами государственного флага России раздали волонтеры на площади возле отделения Ишимского многопрофильного техникума жителям села Абатское 8 июня. Как сообщили организаторы акции, взять ленту также можно 9 июня с 12 часов, всего будет роздано 50 лент.

В день России, 12 июня, жителей Абатского района приглашают на праздничные мероприятия в парке районного Дома культуры (ул. Ленина, 14), они стартуют в 12 часов.

В программе — гала-концерт районного фестиваля народного творчества "Разноцветье талантов-2022", фестиваль-конкурс гармонистов, работа национальных кухонь, конкурс "Каша из топора", мастер-класс по изготовлению оберегов, пенная дискотека, детская программа "Русские потехи", конфетти-фейерверк и многое другое.

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