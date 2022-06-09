"Мост дружбы" в Тюмени: 22 национальных подворья, десятки обрядов и народных игр

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22 национальных подворья и десятки обрядов, народных игр, ремесленных мастерских, традиционных блюд национальных кухонь представят на областном фестивале национальных культур "Мост дружбы", который в День России, 12 июня, пройдет на Цветном бульваре в Тюмени.

По информации Координационного совета национальных объединений Тюменской области, начнется праздник в 11 часов с концерта "Мы вместе, мы – Россия". В программе: совместное исполнение Гимна России и более 70 творческих номеров – выразительные национальные танцы народов многонациональной Тюменской области, лирические и развеселые народные песни на разных языках.

Национальные подворья порадуют гостей праздника своим многообразием. В русской избе гостей встретят по обычаю "хлебом-солью", в казахской юрте под звуки домбры "невесту познакомят с родственниками жениха", в ненецком чуме научат мастерить куклы-обереги, в белорусской хате – плести из лозы, казаки дадут уроки рубки шашкой, украинцы проведут мастер-класс "глиняное чуда", армяне приглашают на кукольное представление, немцы научат взбивать масло и многое-многое другое. Впервые на "Мосту дружбы" будет представлена калмыцкая кочевая кибитка.

В течение дня на Цветном бульваре будет работать спортивно-развлекательная площадка "Игры и забавы народов России". Подвижные игры и состязания придутся по душе и детям, и взрослым. Традиция играть на праздниках и многолюдных гуляньях широко поддерживается в Тюменской области.

Фестиваль национальных культур "Мост дружбы" пройдет по инициативе Координационного совета национальных объединений Тюменской области при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области.