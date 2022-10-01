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Гиревики Тюменской области встретятся на состязаниях в Исетском районе

Спорт, 11:26 21 октября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 150 спортсменов со всех муниципалитетов примут участие в первенстве и чемпионате Тюменской области по гиревому спорту. Они пройдут в с. Исетское с 22 по 23 октября, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В первый день юные участники выполнят упражнение "длинный цикл". Во второй - юниоры и мужчины посоревнуются в двоеборье, а юниорки и женщины выполнят "рывок". По итогам турнира сформируют сборную региона для участия в состязаниях всероссийского уровня. Спортсмены смогут выполнить нормативы на присвоение разрядов.

Среди участников будут и именитые гиревики. Это победитель первенства России среди юниоров тюменец Иван Щетков из Тюмени, представители Тюменского района, чемпионы всероссийских соревнований Сергей и Олег Майер.

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# гиревой спорт , первенство

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