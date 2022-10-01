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Центр "Мой бизнес" стал оператором совместного проекта инвестагентства Тюменской области и компании "Авито" 

Экономика, 17:20 20 октября 2022

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Центр "Мой бизнес" стал оператором совместного проекта инвестагентства Тюменской области и компании "Авито". Стороны подписали договор о партнерстве, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Соглашение направлено на улучшение сервисных услуг, рост продаж и расширение географии поставок. Совместные проекты с Авито будут полезны нашему бизнес-сообществу и благодаря такой практике число предпринимателей в регионе будет расти", - отметил гендиректор инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов.

Получить консультации по вопросам использования механизмов предприниматели могут до 31 декабря 2022 года в центре "Мой бизнес".

"Авито" также проведет вебинары по обучению особенностям работы на онлайн-платформе.

"Наша платформа с более чем 90-миллионной аудиторией по всей стране предлагает простой алгоритм запуска бизнеса в Интернете. Надеемся, что этот опыт станет примером для других регионов", - сказал заместитель гендиректора "Авито" Иван Гуз.

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# Авито , бизнес , инвестиционное агентство , Мой бизнес

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