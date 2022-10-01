Всероссийский борцовский турнир на призы Владимира Чебоксарова стартовал в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Всероссийский борцовский турнир на призы Владимира Чебоксарова стартовал в спорткомплексе "Прибой" в Тюмени. Участников соревнований по греко-римской борьбе поприветствовал губернатор региона Александр Моор.

"На форуме "Россия – спортивная держава" Тюменская область отмечена среди лучших регионов страны по количеству жителей, которые систематически занимаются спортом, а также по числу спортивных мероприятий всероссийского уровня. Символично, что на этом форуме нашему земляку Владимиру Чебоксарову был вручен орден Дружбы за вклад в развитие спорта", - огтметил Александр Моор.

Глава региона пожелал юным борцам, представляющим 22 субъекта РФ, успешной спортивной карьеры во славу России.

Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр, почетный гражданин Тюмени Владимир Чебоксаров поблагодарил всех за поддержку. "Спасибо руководству региона за то, что в Тюмени проходит этот турнир, что продолжается добрая и хорошая традиция", - сказал он.