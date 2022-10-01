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Трое подростков пострадали в аварии в Тюмени на автомобиле, обменянном на смартфон

Происшествия, 10:05 23 октября 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Трое подростков пострадали в аварии в Тюмени, вечером 22 октября. Столкновение ВАЗ 2106 и "Mitsubishi Pajero" произошло на перекрестке ул. Сеченова и Щербакова. От удара ВАЗ отбросило на " Datsun", сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Водитель автомобиля ВАЗ 2106 – 16-летний подросток без прав на управление машиной, не уступил дорогу на перекрестке иномарке. В салоне отечественного автомобиля сидели также двое пассажиров 16 и 17 лет. Все трое получили различные травмы.

Несовершеннолетний водитель пояснил, что автомобиль принадлежит ему - поменял его на мобильный телефон. Ранее подросток уже задерживался один раз за управление транспортом без водительского удостоверения.

ГИБДД рекомендует родителям не оставлять без внимания факты передвижения подростков на транспорте и не допускать такие поездки, если подросток не имеет водительского удостоверения.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , подростки

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