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Жители Тюменской области воспользовались услугами на 96,3 млрд рублей с начала года

Экономика, 19:39 23 октября 2022

t-l.ru

Более 96,3 млрд рублей составил объем услуг, которыми воспользовались жители Тюменской области с января по август 2022 г. Это на 9 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Отчасти это связано с подорожанием самих услуг. Больше всего – на 55,6% подорожали услуги зарубежного туризма, приводит данные Тюменьстат.

Услуги организаций культуры с начала года подорожали на 13%, медицинских учреждений – на 10,1%, бытовых – на 9,5%, пассажирского транспорта – на 7,1%, связь – на 6,1%, ЖКХ – на 6%, услуги правового характера – на 2,7%.

Вместе с тем, по данным статистического ведомства, начиная с апреля, ежемесячный объем услуг стабильно превышает 12 млрд рублей.

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# Тюменьстат , услуги , цены

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