Спасатели ликвидировали пожар на площадке ЗапСибНефтехима в Тобольске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар после хлопка газа в товарно-сырьевом цехе на площадке ЗапСибНефтехима в Тобольске ликвидировали 24 октября.

"В 23 часа 20 минут пожар был ликвидирован", – сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, хлопок газа произошел в товарно-сырьевом цехе предприятия утром 24 октября. Информация о происшествии на территории Восточно-промышленного района Тобольска поступила в МЧС России по Тюменской области в 7 часов 47 минут.

Пострадавших и угрозы экологии нет.