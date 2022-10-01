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Спасатели ликвидировали пожар на площадке ЗапСибНефтехима в Тобольске

Происшествия, 08:07 25 октября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар после хлопка газа в товарно-сырьевом цехе на площадке ЗапСибНефтехима в Тобольске ликвидировали 24 октября.

"В 23 часа 20 минут пожар был ликвидирован", – сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, хлопок газа произошел в товарно-сырьевом цехе предприятия утром 24 октября. Информация о происшествии на территории Восточно-промышленного района Тобольска поступила в МЧС России по Тюменской области в 7 часов 47 минут.

Пострадавших и угрозы экологии нет.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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