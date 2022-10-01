  • 25 октября 202225.10.2022вторник
  • USD61,1629
    EUR60,1575
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят перспективы регионов России

Губернатор, 09:46 25 октября 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Перспективы регионов России обсудят в Тюмени 25 октября на Губернаторских чтениях. Мероприятие пройдет в формате ВКС и начнется в 11 часов, сообщает информационный центр регионального правительства.

С докладом на тему "Перспективы российских регионов: новые пространственные балансы и точки роста" выступит профессор МГИМО Ростислав Туровский.

Отметим, он также является вице-президентом, руководителем департамента региональных исследований Центра политических технологий, профессором, заведующим лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики.

Трансляция Губернаторских чтений пройдет на портале правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Губернаторские чтения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 25.10.2022На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят перспективы регионов России
18:43 24.10.2022Александр Моор вручил 89 удостоверений именных стипендиатов губернатора Тюменской области
16:35 21.10.2022Реализовать по одному инвестпроекту предложил участникам ТПП Тюменской области Александр Моор
12:10 21.10.2022Всероссийский борцовский турнир на призы Владимира Чебоксарова стартовал в Тюмени