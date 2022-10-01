На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят перспективы регионов России

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Перспективы регионов России обсудят в Тюмени 25 октября на Губернаторских чтениях. Мероприятие пройдет в формате ВКС и начнется в 11 часов, сообщает информационный центр регионального правительства.

С докладом на тему "Перспективы российских регионов: новые пространственные балансы и точки роста" выступит профессор МГИМО Ростислав Туровский.

Отметим, он также является вице-президентом, руководителем департамента региональных исследований Центра политических технологий, профессором, заведующим лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики.

Трансляция Губернаторских чтений пройдет на портале правительства Тюменской области.