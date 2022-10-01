Предпринимательница из Абатска открыла школу вокального дизайна в Тюмени

| Фото: vk.com/dobro_vocal | Фото: vk.com/dobro_vocal

14 детей в возрасте от 3 до 6 лет занимаются в школе вокального дизайна "ДоBrо", которая открылась в Тюмени. Здесь представлены несколько направлений: вокал (постановка голоса, певческого дыхания, дизайн голоса, сценическое движение, актёрское мастерство, подготовка концертных номеров, запись в студии, выступление на городских площадках, участие в конкурсах), подготовка к поступлению в творческие вузы на вокальные отделения, коррекция речи через вокал, раннее музыкальное развитие в тандеме "Я+мамочка моя" с 2-х лет и отдельные занятия с 3 лет в группах.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель, создатель и преподаватель школы вокального дизайна "ДоBro" Наталья Грибанова.

"Мы открылись недавно, набор идет полным ходом. Уникальность моей студии в комплексном подходе от работы с речью до музыкального развития, от речевого массажа до музыкального логопеда. Маленьким детям, которые плохо говорят, я предлагаю раннее музыкальное развитие, где мы разучиваем песенки, подпевочки в игровой форме и со сменой деятельности. Если дети постарше, то добавляю упражнения на развитие дикции и постановку артикуляции", - добавила она.

Предпринимательнице помог центр "Мой бизнес", куда Наталья обратилась за помощью и успешно закончила Школу социального предпринимательства в 2021 году. Защитила свой проект, направленный на развитие внутреннего туризма. В марте 2022 года завершила второе обучение по программе "Социальное проектирование и подготовка проектов к конкурсу грантов". Это послужило трамплином для дальнейших изменений и мощного развития.

"Мне пришла гениальная идея открыть студию вокала в с. Абатском. Спустя полгода я выпустила первых учеников базового курса "Вокальное мастерство", организовала два отчетных концерта и получила стойкие результаты у своих учеников. Решила пойти дальше и переехала в Тюмень. Опыт преподавания музыки для детей и взрослых у меня более 15 лет. Обучалась по разным направлениям: развитие бизнеса, методика преподавания по современным техникам вокала, музыкальное раннее развитие, логопедия и другое", - пояснила она.

Наталья Грибанова посещает различные мероприятия, где общается с предпринимателями из разных городов.

"На форуме СУП 2022 познакомилась с предпринимателями из Челябинска и Москвы, благодаря чему зародилась идея развития филиальной сети. Рассматриваю города миллионники, первый филиал, возможно, открою в Челябинске, но пока об этом рано говорить из-за сложной ситуации в стране", - отметила она.

Начинающим предпринимателям Наталья пожелала брать консультации у знающих людей, вкладывать в себя информацию и ресурсы.

"Пока не попробуешь, не узнаешь – получится у тебя или нет заниматься предпринимательской деятельностью. Ну когда вы решитесь, то обязательно найдутся нужные люди. Собственный бизнес это множество ошибок, падений, только отчаянные и немного дерзкие и смелые найдут в себе силы. Очень важно получать финансовую поддержку для начинающих. Я постоянно обучаюсь, принимаю участие в бизнес акселераторах. На начальном этапе важна поддержка близких людей. И, конечно, нужно быть уверенным в себе, для этого приглашаю на занятия по постановке голоса и подготовки к публичным выступлениям в свою школу", - подытожила она.

Ирина Шемякина