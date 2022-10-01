Аграрии Тюменской области завершили уборку зерновых
| Фото: Telegram-канал Александра Моора
Уборочная кампания завершилась в Тюменской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
"Отличная новость! Наши хозяйства обмолотили 100% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Валовой сбор составил более двух миллионов тонн. Это близкий к рекордному показатель. После того как зерно обработают и просушат, получим окончательные данные", - сообщил губернатор.
Александр Моор поздравил тюменских аграриев с отличным результатом.