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Аграрии Тюменской области завершили уборку зерновых

Губернатор, 12:18 27 октября 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Уборочная кампания завершилась в Тюменской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

"Отличная новость! Наши хозяйства обмолотили 100% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Валовой сбор составил более двух миллионов тонн. Это близкий к рекордному показатель. После того как зерно обработают и просушат, получим окончательные данные", - сообщил губернатор.

Александр Моор поздравил тюменских аграриев с отличным результатом.

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# Александр Моор , уборка урожая

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