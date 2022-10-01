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Завод по выращиванию индейки в Тюменской области прошел госэкспертизу

Экономика, 17:41 27 октября 2022

главное управление строительства Тюменской области | Фото: главное управление строительства Тюменской области

Построенный в Исетском районе племенной репродуктор индейки второго порядка на 12 млн инкубационных яиц соответствует требованиям проектной документации.

Как сообщил агентству ИА "Тюменская линия" инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Евгений Лаптев, всего компания ООО "Племенная индейка" построит десять площадок, которые будут располагаться на большом расстоянии друг от друга.

"Проектом применены прогрессивные технологии в области выращивания ремонтного поголовья индейки с высоким уровнем биозащиты. Объект предназначен для выращивания ремонтного молодняка индейки", — отметил он.

При реализации этого проекта будет создано более 200 рабочих мест.

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