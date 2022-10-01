Военнослужащие батальона "Ермак" передали привет родным из расположения

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Военнослужащие батальона "Ермак" передали привет родным из своего места дислокации благодаря визиту представителя Тюменской области, который состоялся по поручению губернатора Александра Моора.

Как отметил глава региона в своем Telegram-канале, бойцам важно чувствовать поддержку. "Военные действия - очень сложный процесс. Задействовано огромное количество людей, перемещается большое количество грузов, поэтому бывает всякое. Мирная жизнь - это одно, нахождение в зоне проведения специальной военной операции - другое. Нужно время, чтобы адаптироваться", - поделился Александр Моор.

Бойцы записали видеопослание, где сообщили, что батальон готовится к выполнению боевой задачи, окапывается на временной позиции. Они передали привет родным и близким и поблагодарили за переданную гуманитарную помощь.