Военнослужащие батальона "Ермак" передали привет родным из расположения
Военнослужащие батальона "Ермак" передали привет родным из своего места дислокации благодаря визиту представителя Тюменской области, который состоялся по поручению губернатора Александра Моора.
Как отметил глава региона в своем Telegram-канале, бойцам важно чувствовать поддержку. "Военные действия - очень сложный процесс. Задействовано огромное количество людей, перемещается большое количество грузов, поэтому бывает всякое. Мирная жизнь - это одно, нахождение в зоне проведения специальной военной операции - другое. Нужно время, чтобы адаптироваться", - поделился Александр Моор.
Бойцы записали видеопослание, где сообщили, что батальон готовится к выполнению боевой задачи, окапывается на временной позиции. Они передали привет родным и близким и поблагодарили за переданную гуманитарную помощь.