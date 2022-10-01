Тюменский ветеринар рассказала, как отучить собаку есть со стола

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поделилась способами, как отучить собаку есть со стола тюменский ветеринар Светлана Полякова. Эксперт утверждает, что, если питомец лазит на стол – это вина его хозяина, пишет "АиФ-Тюмень".

"Ошибки в содержании формируют в собаке вредную привычку, - говорит Светлана Полякова. – Отучить пса от воровства со стола можно в любом возрасте. Прежде всего, нужно понять причину такого поведения. Воспитанное животное, довольное своей жизнью, не станет крутиться около стола, выпрашивая лакомство, не начнет воровать остатки пищи без причины".

По словам ветеринара, возможно, собака так поступает из-за того, что не наедается. Надо сбалансировать питание. Ни в коем случае нельзя кормить собаку с рук. Также надо запрещать детям и гостям угощать ее лакомствами во время застолий, кормить питомца из разной посуды, в неположенном месте и не по режиму. Во время еды не нужно общаться с питомцем и даже упоминать его в разговорах. Не смотрите на пса, зрительный контакт для него – это поощрение.

Кроме этого, специалисты советуют не позволять псу лазить в мусорное ведро и подбирать остатки пищи на прогулках.