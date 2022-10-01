Бюджет на 2023 год будет напряженным, но все социальные обязательства сохраняются, заявил Александр Моор

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Бюджет Тюменской области на 2023 год будет напряженным, но все социальные обязательства сохраняются. Об этом сказал губернатор Александр Моор, обращаясь к жителям в соцсетях.

Чтобы уложиться в параметры финансового документа, придется пересмотреть некоторые прежние решения.

"Завтра мы направим в областную думу проект бюджета на 2023 год. Это будет напряженный бюджет. Мы сохраняем все социальные обязательства, бюджет области по-прежнему остается социально ориентированным. При этом мы вынуждены пересмотреть подход к реализации крупных инфраструктурных проектов", – сказал Александр Моор.

Глава региона заверил, что все планы остаются, но то, что планировали сделать за год или два потребует больше времени. Все будет зависеть от финансовых возможностей.

В частности, Александр Моор заявил о прекращении проекта КРТ в Заречной части Тюмени. Также для размещения кампуса выберут другое место.

Инна Пахомова