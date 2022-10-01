Бюджет на 2023 год будет напряженным, но все социальные обязательства сохраняются, заявил Александр Моор
Бюджет Тюменской области на 2023 год будет напряженным, но все социальные обязательства сохраняются. Об этом сказал губернатор Александр Моор, обращаясь к жителям в соцсетях.
Чтобы уложиться в параметры финансового документа, придется пересмотреть некоторые прежние решения.
"Завтра мы направим в областную думу проект бюджета на 2023 год. Это будет напряженный бюджет. Мы сохраняем все социальные обязательства, бюджет области по-прежнему остается социально ориентированным. При этом мы вынуждены пересмотреть подход к реализации крупных инфраструктурных проектов", – сказал Александр Моор.
Глава региона заверил, что все планы остаются, но то, что планировали сделать за год или два потребует больше времени. Все будет зависеть от финансовых возможностей.
В частности, Александр Моор заявил о прекращении проекта КРТ в Заречной части Тюмени. Также для размещения кампуса выберут другое место.
Инна Пахомова