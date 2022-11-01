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Тюменские молодогвардейцы работают волонтерами в больнице Краснодона

Общество, 14:27 01 ноября 2022

"Молодая гвардия" | Фото: "Молодая гвардия"

Волонтерский отряд "Молодой гвардии" из Тюмени приступил к работе в центральной городской больнице Краснодона.

В медучреждении не хватает мужского персонала. Добровольцы транспортируют пациентов на носилках: отвозят на процедуры, доставляют больных до отделения неотложной помощи.

Молодогвардейцы будут оказывать и другую физическую помощь, необходимую медработникам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# волонтеры , Молодая гвардия

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