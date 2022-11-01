Тюменские молодогвардейцы работают волонтерами в больнице Краснодона

| Фото: "Молодая гвардия" | Фото: "Молодая гвардия"

Волонтерский отряд "Молодой гвардии" из Тюмени приступил к работе в центральной городской больнице Краснодона.

В медучреждении не хватает мужского персонала. Добровольцы транспортируют пациентов на носилках: отвозят на процедуры, доставляют больных до отделения неотложной помощи.

Молодогвардейцы будут оказывать и другую физическую помощь, необходимую медработникам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.