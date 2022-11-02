В Тюмени выясняют причину пожара в жилом доме на улице Элеваторной

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в жилом деревянном доме и надворных постройках на ул Элеваторной, 13, потушили в Тюмени. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в 10 часов. На месте вызова работали 24 сотрудника пожарно-спасательных частей. Было задействовано семь единиц техники. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В 10 часов 45 минут огонь ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.