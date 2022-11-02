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195 писем бойцам СВО написали тюменские студенты

Общество, 19:18 02 ноября 2022

Добровольческое движение | Тюменская область ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение | Тюменская область ВКонтакте

195 писем военнослужащим Российской Армии, принимающим участие в специальной военной операции, написали студенты Тюменского колледжа экономики, управления и права. Акция "Письмо солдату" прошла в рамках марафона добрых дел, сообщает координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области.

Ребята обратились к солдатам и офицерам со словами поддержки и благодарности. Они выразили искреннюю признательность бойцам, которые защищают родину на передовой.

Акция направлена на военно-патриотическое воспитание молодежи и моральную поддержку тех, кто находится в зоне боевых действий.

Добровольческое движение | Тюменская область ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение | Тюменская область ВКонтакте

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# патриотическое воспитание , Письмо солдату , студенты

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