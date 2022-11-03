320 юных теннисистов выступят на турнире в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Молодых спортсменов из 32 городов страны соберет в Тюмени турнир по настольному теннису "Тюменский меридиан. Будущее России". С 4 по 7 ноября в СК "Центральный" сыграют 320 спортсменов в возрасте до 16 лет, сообщает департамент физической культуры, спорта и

дополнительного образования региона.

Среди участников тюменец Николай Насонов, который представляет регион в Суперлиге. От Тюменской области на турнире выступят также воспитанники спортивных школ "Рубин" и № 3 Тюмени, а также Сладковского, Тобольского, Уватского, Упоровского, Исетского районов.

Для юных теннисистов турнир имеет большое значение, так как успешное выступление на нем позволит спортсменам улучшить свои рейтинговые показатели.