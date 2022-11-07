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Более восьми тысяч особей молоди сибирского осетра выпустили в Иртыш

Общество, 19:36 07 ноября 2022

Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

8 тыс. 200 особей молоди сибирского осетра выпустил в Иртыш Абалакский рыборазводный завод, сообщает администрация Тобольского района.

"Более пяти месяцев мальки провели в производственных бассейнах и в конце октября с навеской в 50 граммов отправились на север – в Обскую губу. Это место их обитания", – сообщили в администрации района.

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Личинки осетра развиваются в производственных бассейнах, а после перехода на активное питание попадают в выростные пруды, где набирают нужный вес. Прудовый комплекс Абалакского экспериментального рыборазводного завода насчитывает 30 выростных прудов общей площадью 60 гектаров.

На заводе содержится около 1 тыс. 500 особей собственного ремонтно-маточного стада сибирского осетра обской популяции.

Абалакский экспериментальный рыборазводный завод выращивает молодь сибирского осетра в рамках реализации программы по искусственному воспроизводству рыбных запасов.

Ежегодно предприятие выпускает в реки Обь-Иртышского бассейна не менее 6 млн мальков сибирского осетра.

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# рыборазведение , Тобольский район

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