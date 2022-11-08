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Тюменский театр "АКТИС" получил Гран-при международного конкурса "Великая моя страна"

Общество, 18:43 08 ноября 2022

Тюменского государственного института культуры | Фото: Тюменского государственного института культуры

Студенты Тюменского государственного института культуры со спектаклем "Нет дней, когда песни не нужны" получили Гран-при международного многожанрового конкурса "Великая моя страна!", который состоялся в Тюмени 4-6 ноября в рамках творческого проекта "КИТ" по 11 направлениям.

По словам заслуженной артистки России, доцента, преподавателя ТГИК, режиссера спектакля Елены Орловой спектакль зашел с первых минут, не смотря на то, что он драматический.

"Это уже четвертый спектакль направления "Актерское искусство", его премьеру мы сыграли в ДК "Нефтяник" 18 ноября, поэтому программа обкатана и ребята чувствовали себя уверенно. Работа состоит из стихов поэтов серебряного века, каждое стихотворение - как отдельный спектакль, между ними есть, конечно, тематическая, временная и стилистическая связь. Жюри оценили ребят", - добавила она.

В спектакле участвовали восемь человек, для конкурса его пришлось сократить на 40 минут, но это не помешало взять Гран-при.

"Я всегда настраиваю ребят, чтобы они не ждали, что им что-то дадут: призы, дипломы или грамоты. У нас не стоит во главе угла - получить главный приз. Самое важное получить удовольствие от процесса", - отметила Елена Орлова.

Выступления участников оценивали представители шоу-бизнеса, профессиональные вокалисты, хореографы и опытные педагоги. Конкурс "Великая моя страна!" состоится в разных регионах России, полуфинал пройдет в Сочи, финалисты встретятся в Анапе в июле 2023 года.

Ирина Шемякина

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# конкурсы , Тюменский государственный институт культуры

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