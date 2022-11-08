Александр Моор: до конца 2023 года в деревню Полуянова Тобольского района проведут газ

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Газ придет в д. Полуянова Тобольского района до конца 2023 года. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на обращение жительницы деревни Наталии Печеркиной во время приема по личным вопросам.

В Полуянова построят подводящий газопровод, а также сети газораспределения протяженностью более 7,5 км. На газ планируют перевести 131 домовладение и котельную школы, сообщает информационный центр регионального правительства.

Проект газификации разработан. Строительно-монтажные работы выполнят за счет внебюджетных средств.

"Напомнил Наталии Михайловне о льготах. На них могут претендовать сорок три категории населения. Компенсируем землякам до девяносто тысяч рублей на внутридомовую газификацию, сейчас прорабатываем вопрос об увеличении этой суммы. Наталия Михайловна – ветеран труда, поэтому она сможет обратиться за получением такой субсидии", - отметил Александр Моор.