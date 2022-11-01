Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей 17 ноября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Дни открытых дверей для предпринимателей" пройдет в региональном управлении Роспотребнадзора 17 ноября.

Сотрудники управления проконсультируют юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как в очном формате, так и по телефону.

В Тюмени очные консультации пройдут по адресу: пр. Геологоразведчиков, 1 с 14 до 18 часов. Жители муниципалитетов смогут получить консультацию в территориальных отделах управления с 13 до 17 часов.

Телефоны указаны на сайте ведомства.