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Четверо взрослых и один ребенок пострадали в аварии в Тюменской области

Происшествия, 17:23 09 ноября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пять человек, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в аварии на 28-м км автодороги Богандинском – Червишево – Чаплык 9 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Здесь столкнулись ВАЗ-2105 и ВАЗ-2110, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

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"24-летний водитель "пятерки" пьян. Показания алкотестера составили 1,04 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это не первая его пьяная поездка. Теперь водитель подлежит уголовной ответственности", – сообщили в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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