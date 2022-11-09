Четверо взрослых и один ребенок пострадали в аварии в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пять человек, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в аварии на 28-м км автодороги Богандинском – Червишево – Чаплык 9 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Здесь столкнулись ВАЗ-2105 и ВАЗ-2110, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

"24-летний водитель "пятерки" пьян. Показания алкотестера составили 1,04 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это не первая его пьяная поездка. Теперь водитель подлежит уголовной ответственности", – сообщили в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.