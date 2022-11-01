Торговый центр или маркетплейс - предпочтения тюменцев в День шопинга

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень по обеспеченности торговых площадей на душу населения является бесспорным лидером в России. Это доказали аналитики консалтинговой группы SRG зимой 2022 года. Насколько активно горожане пользуются услугами торговых центров или предпочитают делать покупки в интернете, информационное агентство "Тюменская линия" решило узнать через опрос в соцсетях в День шопинга, который отмечается 11 ноября.

Из общего количества участников анонимного опроса 17 % отдали свои голоса за покупки в торговых центрах, 37 % - на маркетплейсах. Половина респондентов приобретает товары и в магазинах, и на интернет-площадках.

Доступность, удобство и оперативность онлайн-торговли тюменцы оценили в начале пандемии с введением локдауна. Привычка, не выходя из дома, заказать необходимые продукты, вещи, дождаться курьера или прогуляться до ближайшего пункта выдачи, осталась.

Активно перешли на маркетплейсы и предприниматели Тюменской области. Более 30 предпринимателей вышли на "Вайлдбериз" и Ozon с 2021 года. За три квартала 2022 года 18 предпринимателей и восемь самозанятых обратились в центр "Мой бизнес" за поддержкой по продвижению.

| Фото: Центр "Мой бизнес" Тюменской области | Фото: Центр "Мой бизнес" Тюменской области

В числе тех, кто оценил преимущества продажи товаров через интернет - предприниматель из Голышманово Юлия Каликаева. В марте 2022 года она представила валенки на OZON. Лето ушло на раскачку ресурса, впереди - активный сезон продаж.

"Выход на маркетплейс увеличил объем продаж. Раньше для организации торговли нам нужно было куда-то ехать. Сейчас все гораздо проще и удобней. За октябрь-ноябрь мы продали 30 пар. Но сезон валенок еще впереди", - сказала Юлия.

Торговля посредством онлайн-площадки дает плюс еще и в расширении географии поставок. Голышмановские валенки охотно заказывают жители Казахстана, есть постоянные покупатели в Москве, городах Тюменского Севера.

Председатель Ассоциации торговли Тюменской области Мария Сутормина соглашается с тем, что маркетплейсы популярны у жителей региона. По ее словам, цены там немного ниже, но "живой" шопинг никто не отменял.

"Эти разные формы торговли вполне уместны на современном рынке, дополняют друг друга и дают более широкое поле возможностей", - уверена Мария Сутормина.

Всемирный день шопинга начали отмечать с 2009 года. 11 ноября традиционно маркетплейсы и торговые центры проводят акции по снижению цен. Как говорят эксперты, главное в этот день разумно подходить к покупкам: не поддаваться искушениям, не приобретать ненужный товар. Также следует помнить о действующем законе "О защите прав потребителей".

ИА "Тюменская линия" желает вам удачных покупок!

Анжела Лебедева