Моноспектакль "Пиковая дама" на сцене Тюменской филармонии представит народный артист России Евгений Князев

| Фото: Тюменское концертно-театрального объединение | Фото: Тюменское концертно-театрального объединение

Народный артист России, лауреат государственной премии, профессор, ректор Театрального института им. Щукина, ведущий актер Московского академического театра им. Вахтангова Евгений Князев 9 декабря на сцене Тюменской филармонии представит моноспектакль по повести Пушкина "Пиковая дама".

Когда-то в знаменитом спектакле Петра Фоменко "Пиковая дама" в театре им. Вахтангова Евгений Князев сыграл Германна. Военный инженер, сын обрусевшего немца, не получивший от родителя большого капитала, он был вынужден жить на одно жалованье, не позволяя себе ни малейшей прихоти.

На сцену Тюменской филармонии Евгений Князев выйдет один. Зритель вместе с ним переживет драму и Германна, и Лизы, и старой графини, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

"У Евгения Князева сложилось особое отношение к повести Пушкина. Актёр не считает это произведение мистическим, - отмечено в сообщении пресс-службы. - В отличие от литературного героя он утверждает, что жизнь нужно прожить, а не спорить с судьбой. Нужно радоваться сегодняшнему дню, а не гнаться за лёгкой наживой".