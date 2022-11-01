Семь горожан пострадали в ночной аварии на перекрестке в центре Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Семь горожан пострадали в ночной аварии на перекрестке в центре Тюмени. Авария произошла во втором часу ночи 12 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Столкновение автомобилей "Hyundai Solaris" и "Infiniti" произошло из-за нарушения правил очередности проезда 33-летним водителем "Infiniti". В результате, 28-летняя женщина, управлявшая автомобилем "Hyundai Solaris" и её пассажиры: трое мужчин и две женщины получили различные травмы. Также пострадала пассажир автомобиля "Infiniti".

Обстоятельства происшествия выясняются.