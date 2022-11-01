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Жителя Тюмени признали виновным в незаконном сбыте наркотиков

Происшествия, 11:54 14 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени 1989 г. р. признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что с мая 2020 года по февраль 2021 года тюменец занимался сбытом наркотических средств. Он получал от неустановленного лица крупные партии фасованных наркотиков и помещал их в тайники на территории Тюмени, а позже стал заниматься их перевозкой и расфасовкой.

Он признал свою вину. Пояснил, что занимается сбытом наркотиков из-за трудного финансового положения.

Суд, присоединив неотбытое наказание по предыдущему приговору, назначил ему 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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# наркотики , суд

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