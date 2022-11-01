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Тюменским авиакомпаниям компенсируют расходы по внутренним перевозкам

Экономика, 18:27 14 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиакомпаниям "Ютэйр" и "Ютэйр-Вертолетные услуги" компенсируют затраты по перевозке пассажиров внутри России. Компании стали победителями дополнительного отбора на получение субсидий в 2022 году, сообщается на сайте Росавиации.

В общей сумме им возместят расходы на общую сумму 1,2 млн рублей. А в целом положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний России. Самый большой размер субсидии – 968 млн - рублей получит новосибирская компания "Сибирь".

Данная мера государственной поддержки позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации, говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что за апрель-сентябрь 2022 г. по данной программе авиакомпаниям выплатили 91 млрд рублей.

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# авиакомпании , Росавиация

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