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70 спортсменов выйдут на всероссийские старты в "Жемчужине Сибири"

Спорт, 13:36 18 ноября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Всероссийские старты откроют в Тюменской области сезон биатлона 20 ноября в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". За звание самого быстрого и меткого поборются 70 участников, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

На дистанцию выйдут спортсмены 2004 -2007 годов рождения, конкуренцию местным биатлонистам составят спортсмены из Москвы и Камчатского края. Также в рамках этих соревнований определят победителей первенства Тюменской области среди юношей и девушек.

"Соревнования дают прекрасную возможность оценить свой потенциал, проанализировать сильные, слабые стороны и применить это в тренировочном процессе", - считает директор областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило.

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# биатлон , ТРЦ Жемчужина Сибири

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