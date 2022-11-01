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Заявления от выпускников прошлых лет по сдаче ЕГЭ принимают до февраля

Общество, 09:36 19 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заявления от выпускников школ прошлых лет по сдаче ЕГЭ для поступления в вузы принимают до 1 февраля. Это касается тех, у кого предыдущий результат был неудовлетворительным, или полученные баллы не позволили поступить на бюджетные места.

Либо выпускники не сдавали ЕГЭ в том числе в пандемийный период, когда были послабления. Иди же решили изменить будущую специализацию, а для поступления нужны другие дисциплины.

Как выяснил "Вслух.ру", до 27 января заявления принимают в региональном центре обработки информации (ул. Малыгина, 73) до 1 февраля - в городском департаменте образования (ул. Володарского, 13). Из документов потребуются оригиналы и копии паспорта, СНИЛСа, школьного аттестата. А также документы из ЗАГСа при смене имени, отчества, фамилии.

Кроме того, выпускники могут снова написать итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. В некоторых вузах его учитывают как индивидуальное достижение и добавляют абитуриентам баллов.

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