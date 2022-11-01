Владимир Путин примет участие в запуске племенного репродуктора индейки в Тюменской области

| Фото: acdamate.com | Фото: acdamate.com

Президент России в режиме видеоконференции примет участие в запуске племенного центра по воспроизведению индейки в Тюменской области 21 ноября, передает информационный центр правительства региона.

Как сообщает kremlin.ru, во время мероприятия министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики. К разговору о развитии отрасли подключится ряд профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота.

Напомним, за счет племенного репродуктора индейки в Исетском районе Тюменской области импорт продукции в Россию сократится в 10 раз.