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Владимир Путин примет участие в запуске племенного репродуктора индейки в Тюменской области

Экономика, 20:36 20 ноября 2022

acdamate.com | Фото: acdamate.com

Президент России в режиме видеоконференции примет участие в запуске племенного центра по воспроизведению индейки в Тюменской области 21 ноября, передает информационный центр правительства региона.

Как сообщает kremlin.ru, во время мероприятия министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики. К разговору о развитии отрасли подключится ряд профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота.

Напомним, за счет племенного репродуктора индейки в Исетском районе Тюменской области импорт продукции в Россию сократится в 10 раз.

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# Владимир Путин , импортозамещение , Исетский район

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