В Тюменской области обсудят возможности логистики для экспортеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые возможности для экспортеров и логистику в современных условиях обсудят за круглым столом в тюменском бизнес-центре "Столыпин" (второй этаж, зал "Уренгой") 24 ноября, начало в 14 часов. Предпринимателей приглашают присоединиться, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

На повестке: перспективные рынки сбыта, меры поддержки, транспортные особенности, ограничения по перевозке товаров, международные расчеты.

Спикеры: директор департамента инвестполитики Антон Машуков, руководитель нашего Центра поддержки экспорта Алексей Ергалиев, руководитель службы ВЭД компании СДЭК Александр Морозов, руководитель направления ВЭД МТС Банка Ольга Артамонова.

Регистрация по ссылке.