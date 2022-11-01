Тюменская спорстменка Вера Хлызова номинирована на Национальную спортивную премию

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменская победительница зимних Паралимпийских игр Вера Хлызова и ее тренер Вячеслав Голдинов стали финалистами Национальной спортивной премии-2022, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

Всего члены конкурсной комиссии рассмотрели заявки и определили по три финалиста в каждой из 18 номинаций.

В номинации "Преодоление" в категории "Лучшая спортсменка" финалисткой стала трехкратная чемпионка мира в биатлоне спорта слепых Вера Хлызова. В категории "Лучший тренер" в тройку вошел ее наставник Вячеслав Голдинов.

Лауреатов премии определит экспертный совет, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Победителей назовут 14 декабря, каждый из них получит премию в 1 млн рублей.