Александр Моор поздравил мам Тюменской области с праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для каждого мама – самый родной и близкий человек. Она дарит новую жизнь, делится с детьми бескорыстной любовью и окружает их искренней заботой. Чуткое материнское сердце наполнено добротой.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жительниц региона с Днем матери.

По его словам, в 2022 году президент России вновь возродил почетное звание "Мать-героиня". Это еще один знак уважения и признания важнейшей роли и почета материнской миссии. На региональном и федеральном уровне выстроена система поддержки семей с детьми. Только в рамках реализации национального проекта "Демография" в текущем году в регионе суммарный объем финансовой поддержки составил более четырех миллиардов рублей.

"В этом году более пяти тысяч жительниц области впервые стали мамами. Свыше трех тысяч замещающих семей воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Три такие семьи в этом году приняли осиротевших ребят из Донбасса. Спасибо всем матерям региона за ваш бесценный материнский труд. Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия, гордости за своих детей, всегда чувствовать их взаимную любовь и внимание", - сказал Александр Моор.