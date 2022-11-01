Кормоуборочные комбайны серии RSM F 2000 отвечают запросам аграриев Урала

| Фото: АО «Тюменьагромаш» | Фото: АО «Тюменьагромаш»

В 2020 году кормоуборочные комбайны серии RSM F 2000 производства компании Ростсельмаш стали появляться на полях. Сразу после демонстрационного показа в регионах Урала несколько хозяйств заинтересовались агромашиной, и уже с 2021 года комбайны приняли активное участие в уборке кормов.

Разработанные специально для высокоурожайных фонов F 2550 и F 2650 "пришлись ко двору" в хозяйствах Урала. Здесь работает много животноводческих предприятий, занимающихся кормозаготовкой. Мало посеять хорошие семена трав, качественные сорта и гибриды кукурузы на силос, важно еще собрать вовремя, без потерь массы и витаминов. Машины серии RSM F 2000 вобрали в себя одни из лучших технических решений отрасли, сочетая высокую производительность, экономичность, простоту в управлении и самые современные автоматизированные опции.

Дмитрий Василенко, руководитель головного офиса АО "Тюменьагромаш" (официальный дилер компании Ростсельмаш), поясняет, что производитель серийно комплектует новые комбайны платформой РСМ Агротроник с системой дистанционного мониторинга. Более 80 параметров передаются через GPRS-модем и доступны как онлайн, так и в записи с любого подключенного к системе компьютера. Кроме того, множество опций может быть поставлено дополнительно: например, обращает на себя внимание удобная система внесения консервантов. "РСМ Умная дозировка" позволяет определить состава измельчённой массы, влажность, производительность и т. д Базовая комплектация машины очень богатая, благодаря чему комбайны могут работать в любых условиях и с любыми культурами без дооснащения. Производитель заинтересован в том, чтобы у хозяйств не было нареканий к новой технике. Поэтому для предприятия так важны обратная связь от потребителей и мониторинг состояния техники в ходе уборочной.

Главный агроном ООО "МСК" (Тюменская область) Виктор Дейнес рассказывает, что комбайн F 2550 работает в хозяйстве третий год: "Использовали комбайн в на уборке сенажа однолетних трав и кукурузы на силос. Машиной мы очень довольны: технологически, по надежности, в производительности нареканий нет. При мощном двигателе техника показывает экономичный расход топлива. Сейчас готовим комбайн к новой уборочной кампании. Надеемся на высокую урожайность!"

СПК им. Жукова — первое хозяйство Свердловской области, которое приобрело кормоуборочный комбайн серии RSM F 2000. Председатель Андрей Шориков доволен сделанным выбором. "Помимо качества работы, экономного расхода топлива и концентратов, могу отметить еще один важный параметр — экономию времени. Так, благодаря системе быстрой навески с быстроразъёмной муфтой время подсоединения жаток занимает буквально считанные минуты. Комбайн, действительно, замечательный", — отмечает он.

Хозяйствам, активно внедряющим новые технологии, необходима современная техника. Поэтому модельный ряд RSM F 2000 заинтересовал аграриев ООО "Шерья" (Пермский край). Положительные отзывы коллег полностью оправдались в ходе уборочной 2021 года. Главный инженер агропредприятия Андрей Филиппенков рассказывает, что новый комбайн успешно отработал в 2021 и 2022 году на уборке однолетних трав и кукурузы на силос с жаткой 7,5 м. "Средняя производительность комбайна F 2650 составила 700 т в смену. По характеристикам машина нас полностью устраивает. Помимо рабочих качеств, важной характеристикой является обеспечение комфорта для комбайнера — удобное кресло, отличный обзор, эргономичное расположение рычагов управления".

Справка

Комбайны серии RSM F 2000 оснащены двигателями мощностью до 643 л. с. В паре с гидростатической трансмиссией они обеспечивают стабильную и экономичную эксплуатацию в сложных условиях. Топливный бак объемом 1500 л дает возможность работать полную смену без дозаправки и не терять время на простоях. Новый измельчающий аппарат в сочетании с гидравлическим приводом питателя обеспечивает бесступенчатую регулировку длины резки в диапазоне от 5 до 24 мм. Благодаря универсальной системе внесения консервантов комбайн может работать с концентрированными или разбавленными препаратами. Расход при использовании концентратов — от 0,3 до 6 л/ч, при использовании разбавленных препаратов — от 10 л до 300 л/ч