В Тюмени покататься на лыжах можно по шести адресам

| Фото: dussh-2.ru | Фото: dussh-2.ru

Лыжный сезон в Тюмени стартовал, как только первый снег лег на землю, примерно две недели назад. На шести общественных территориях города проложена качественная лыжня. За ее состоянием регулярно следят тренеры.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор спортивной школы № 2 Тюмени Павел Вавилов.

Трассы для лыжников полностью готовы в Гилевской роще, в районе ТЭЦ-2 по ул. Широтной, 283, в Тарманах по ул. Малышева, 37, на Мысу у поликлиники Водников, в парке Гагарина и в экопарке "Затюменский".

"В Затюменском мы использовали пушки-генераторы, потому что снега было мало, а лыжню нужно было создать. Кстати, дети, которые в это время находились в парке, смотрели на работу генератора, как завороженные. Нам удалось создать 2,5 километра трассы. А всего будет пять километров", - говорит Павел Вавилов.

Спортивная школа № 2 не первый год занимается подготовкой лыжных трасс в рамках муниципального контракта. Администрация Тюмени, в свою очередь, выделила учреждению два генератора. Один, кстати, сейчас направлен на создание катка на набережной Туры.

Что касается спортивного инвентаря, то содержание прокатных пунктов постоянно обновляется. Так, в этом году 83 новых комплекта лыж получат самые популярные пункты – ТЭЦ-2 и Гилевская роща. Стоимость остается на уровне прошлых лет – 150 рублей за час. Массовым прокатом занимаются студенты колледжей, отмечает Павел Вавилов. Ежегодно пять-шесть ссузов подают заявки.

"В 2019 году средства на покупку спортивного инвентаря выделяла администрация города, более 300 тысяч рублей. Затем привлекали вырученные средства от проката и помогают депутаты, которые в основном приобретают лыжи для самых маленьких любителей этого вида спорта", - рассказал директор спортшколы.

2 тыс. 700 человек занимаются по восьми видам спорта в спортивной школе № 2, в том числе 560 – это лыжники.

По данным регионального департамента по спорту, зимой в Тюменской области открывают 57 лыжных баз, в том числе 11 - в Тюмени, семь – в Тюменском районе, четыре - в Тобольске.

Анжела Лебедева