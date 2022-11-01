Пострадали двое: водитель иномарки въехал в ограждение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Водитель автомобиля Ford Focus и его пассажирка пострадали в ДТП на 29-м км трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск утром 23 ноября.
Авария произошла около 8 часов. Ford Focus въехал в дорожное ограждение.
"Пострадали мужчина 1966 года рождения и женщина 1971 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.
Инна Пахомова