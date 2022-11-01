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Пострадали двое: водитель иномарки въехал в ограждение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 13:21 23 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель автомобиля Ford Focus и его пассажирка пострадали в ДТП на 29-м км трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск утром 23 ноября.

Авария произошла около 8 часов. Ford Focus въехал в дорожное ограждение.

"Пострадали мужчина 1966 года рождения и женщина 1971 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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