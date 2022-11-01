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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменская медицина получает признание на национальном уровне

Общество, 12:08 24 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменская медицина получает признание на национальном уровне. Областная клиническая больница №2 и городская поликлиника № 17 Тюмени завоевали почетные награды первой всероссийской премии "Оргздрав: лидеры отрасли", отметил глава Тюменской области Александр Моор, выступая с посланием перед депутатами регионального парламента 24 ноября.

В регионе продолжается капитальный ремонт крупных медицинских организаций, поэтапно закупают необходимое дорогостоящее оборудование. В арсенале медиков появляются новые операционные и палаты интенсивной терапии, ангиографические установки, кислородные станции.

Из тюменских достижений в области развития и совершенствования современных медицинских технологий губернатор отметил проведение брахитерапии йодом 125 при лечении рака предстательной железы в МСЧ "Нефтяник". В этом году в регионе выполнили 30 вмешательств по трансплантации почки, одну операцию по пересадке печени и три — сердца.

Также Александр Моор поздравил профессора ТюмГМУ Сергея Шалаева и главного врача Федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова, ставших членами-корреспондентами РАН.

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# Александр Моор , здравоохранение , послание губернатора

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