Александр Моор: в России совершен патриотический поворот общественного сознания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В стране произошел патриотический поворот общественного сознания. Большинство россиян не отделяют свои интересы от интересов страны. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор заявил во время послания перед депутатами регионального парламента 24 ноября.

"Президент нашей страны Владимир Путин совершил патриотический поворот общественного сознания: возрождение патриотических клубов, усиленное внимание к национальной истории и истории Великой Отечественной войны, развитие в рамках нацпроектов учреждений культуры, образования, спорта, медицины. Список дел по возрождению чувства национального достоинства можно продолжать долго", — сказал глава региона.

Александр Моор считает, что главным символом этого поворота стала акция "Бессмертный полк", зародившаяся в Тюмени. Ежегодно 9 Мая вместе с президентом страны на улицы городов выходят миллионы людей с портретами предков, воевавших на полях сражений.

"Нам говорили, что все это — ненужная людям бутафория, что гордость за свою страну, внимание к исторической памяти - лишнее в современном мире. Но жизнь в очередной раз показала, кто был прав. Благодаря многолетней патриотической работе, инициированной президентом России, огромное количество людей сохранило и воскресило свою веру в Родину", — добавил Александр Моор.

Он акцентировал внимание на том, что сегодня, как и в былые времена, оказалось достаточно людей, готовых отстаивать независимость Отчизны с оружием в руках. "Даже после окончания частичной мобилизации в военкоматы приходят не дождавшиеся своих повесток люди с просьбой: "Возьмите меня в войска". Несколько месяцев назад мы закончили набор в именные подразделения Тюменской области, а люди продолжают идти в военкоматы, чтобы отправиться добровольцами в зону специальной военной операции", — заключил он.

Инна Пахомова