В Тюменской области в ближайшие пять лет реализуют три крупных инвестпроекта в АПК

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Инвестиционные проекты в области АПК дадут новые возможности для экономического и социального развития региона, станут точками роста для разных территорий. В Тюменском и Ишимском районах, Заводоуковском округе запускаются новые производства, которые имеют стратегическое значение для всей страны.

Об этом сказал глава региона Александр Моор во время послания депутатам Тюменской области 24 ноября.

Компания "Тюмень Агро" в 2023 году запустит новый тепличный комплекс на 19 га. Он даст примерно 9 тыс. тонн овощей дополнительно. В четвертый тепличный комплекс будет вложено 6,8 млрд рублей. Здесь создадут около 300 новых рабочих мест.

Линейный элеватор мощностью 200 тыс. тонн зерна начнут строить в с. Новая Заимка Заводоуковского округа во втором квартале 2023 года. Запуск намечен на третий квартал 2025 года. С открытием элеватора появится 135 новых рабочих мест.

"Особенность нового элеватора - в механизме взаимоотношений инвестора с предприятиями агропромышленного комплекса. Экспортер и производитель заключают долгосрочный контракт, также он предполагает авансирование на проведение посевных уборочных работ. Так ты можешь планировать свою деятельность, обновлять технику, вносить удобрения с понимаем того, что как бы не колебались погодные условия, у тебя есть определенная формула, по которой ты будешь иметь ценообразования. На мой взгляд, в сегодняшних условиях это более выгодная стратегия", - сказал глава региона.

агрохолдинг "Юбилейный" агрохолдинг "Юбилейный"

Агрохолдинг "Юбилейный" реализует проект строительства завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе. Мощность будущего предприятия составит 70 тыс. тонн сырья в год, инвестиции - 7 млрд рублей. Сырьевая база будет формироваться на территории Тюменской области. Проект, имеющий федеральную значимость, будет реализован к 2027 году.

После запуска завода Тюменская область станет флагманом в отрасли глубокой переработки зерновых и бобовых культур.

Анжела Лебедева