Более 2 млн квадратных метров жилья построят в Тюменской области до конца 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Строительная отрасль - один из ключевых драйверов областной экономики. Объемы строительных работ в 2022 году составляют 105 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам этого года ожидаем, что будет построено более 2 млн квадратных метров жилья.

Об этом глава региона Александр Моор сказал во время послания депутатам Тюменской областной думы 24 ноября.

На сентябрь 2022 года в Тюменской области план по строительству жилья был выполнен на 92 %. В эксплуатацию введено 1 млн 470 тыс. кв. метров. Это в 1,8 раза выше среднероссийского уровня. По данному показателю Тюменская область остается лидером среди регионов УФО.

107 застройщиков работают в Тюменской области, они реализуют более 300 жилищных проектов.

Анжела Лебедева