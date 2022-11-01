  • 24 ноября 202224.11.2022четверг
  • USD60,5043
    EUR62,2850
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер восточный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Более 2 млн квадратных метров жилья построят в Тюменской области до конца 2022 года

Губернатор, 12:25 24 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете До конца 2022 года откроют школу в Нижнетавдинском районе и два детсада в Тюмени

Строительная отрасль - один из ключевых драйверов областной экономики. Объемы строительных работ в 2022 году составляют 105 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам этого года ожидаем, что будет построено более 2 млн квадратных метров жилья.

Об этом глава региона Александр Моор сказал во время послания депутатам Тюменской областной думы 24 ноября.

На сентябрь 2022 года в Тюменской области план по строительству жилья был выполнен на 92 %. В эксплуатацию введено 1 млн 470 тыс. кв. метров. Это в 1,8 раза выше среднероссийского уровня. По данному показателю Тюменская область остается лидером среди регионов УФО.

107 застройщиков работают в Тюменской области, они реализуют более 300 жилищных проектов.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , строительство жилья

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:08 24.11.2022Тюменская область два года обходится без заимствования средств
13:06 24.11.2022В Тюменской области разработают новые стандарты использования соцобъектов
12:53 24.11.2022Моор назвал первостепенной поддержку участников СВО
12:35 24.11.2022До конца 2022 года откроют школу в Нижнетавдинском районе и два детсада в Тюмени