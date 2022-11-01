Александр Моор: растущие цифры инвестиций – гарантия экономического и социального развития региона

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Растущие цифры инвестиций – гарантия экономического и социального развития региона. Бизнес в Тюменской области любит работать.

Об этом глава региона Александр Моор сказал во время послания депутатам Тюменской областной думы 24 ноября.

"За привлечение инвестиций в правительстве отвечают все заместители губернатора, чтобы не упустить все возможности экономического роста. В Тюменской области работает Совет по улучшению инвестиционного климата. За два года доля административного давления на компании снизилась в два раза. Это очень хороший показатель. Тюменская область находится в пятерке лидеров всероссийского инвестиционного рейтинга", - отметил губернатор.

В Тюменской области реализуется ряд крупных инвестпроектов. Газпром СПГ ведет строительство своего объекта в Тобольске, начались пусконаладочные работы. Объем вложений составит 3,5 млрд рублей.

Компания "Вайлдберриз" инвестирует 8 млрд рублей в логистический центр в Тюмени и создаст 5 тыс. рабочих мест. Вместе с "Вайлдберриз" тюменское производители смогут выйти на рынки и российских регионов, ряда зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.

| Фото: ГК "Дамате" | Фото: ГК "Дамате"

Тюменской области удалось реализовать еще один крупный инвестиционный проект. 21 ноября в Исетском районе компания "Дамате" открыла крупнейший в России племенной репродуктор индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год. На предприятие завезли родительское стадо индейки численностью 138 тыс. голов.

"Президент России Владимир Путин во время прямой связи отметил важность объекта. Он сказал, что это вопрос технологического, научного, продовольственного суверенитета", - говорит Александр Моор.

Строительство репродуктора началось в сентябре 2021 года и велось в рамках соглашения, подписанного между правительством Тюменской области, группой компаний "Дамате" и АО "Россельхозбанк". Объект включает в себя 10 птицеводческих площадок: пять - для ремонтного молодняка и пять - для родительского стада. Стоимость проекта – 5,2 млрд рублей. Реализация проекта даст 200 рабочих мест. Выход репродуктора на проектную мощность в IV квартале 2023 года позволит снизить зависимость российского птицеводства от импортного генетического материала в 10 раз.

Анжела Лебедева