До конца 2022 года откроют школу в Нижнетавдинском районе и два детсада в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Учебное заведение с дошкольным отделением в Нижнетавдинском районе Тюменской области откроют до конца 2022 года. Еще четыре новые школы в Тюмени, Тобольском и Тюменском районе на более чем 1 тыс. 500 учебных мест уже начали свою работу.

Об этом рассказал глава региона Александр Моор, выступая с посланием перед депутатами регионального парламента 24 ноября.

По словам губернатора, для общеобразовательных учреждений в этом году закупили 104 новых автобуса, 52 из них — за счет федеральных средств. Всего в автобусном парке школ региона содержатся более 600 единиц транспорта. Охват транспортом нуждающихся в развозе школьников региона составляет 100%.

Также в этом году откроются четыре детских сада 1 тыс. 200 мест, включая 400 мест для детей младше трех лет. Два из них в селе Евсино Голышмановского округа и в Антипино уже введены. Строительство еще двух в Тюмени в мкр. Ямальский-2 и ЖК "Новопатрушево" завершится до конца года.

Кроме этого, губернатор добавил, что несмотря на все сложности, регион продолжает укреплять базу школьного образования. В этом учебном году не только в школах, но и в колледжах к работе приступили советники директоров по воспитанию или "навигаторы детства". Это педагоги, которые задают новый вектор в работе с подрастающем поколением. "Считаю, что это очень важно в современных условиях", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что в 2021 году советники директоров по воспитанию начали работу в 138 школах области. Регион одним из первых в стране применил данную практику.

Виктория Макарова