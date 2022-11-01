Первая "Золотая маска" и награды Russian Еvent Аwards: достижения Тюменской области в сфере культуры в 2022 году

| Фото: группа "Тюменский Большой Драматический Театр" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский Большой Драматический Театр" ВКонтакте

Далее в сюжете Моор назвал первостепенной поддержку участников СВО

Награды всероссийского уровня завоевали учреждения культуры Тюменской области в 2022 году. Это театральная награда "Золотая маска" и призы Национальной премии Russian Еvent Аwards. Об этом сообщил глава региона Александр Моор, выступая с посланием перед депутатами регионального парламента 24 ноября.

"Этот год принес Тюменской области первую "Золотую маску". Мюзикл "Семейка Аддамс" завоевал специальный приз Российской национальной театральной премии", — отметил он.

На прошлой неделе в финале национальной премии Russian Еvent Аwards 2022 музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" получил третье место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства с населением свыше 100 тыс. человек". Мероприятия в Ялуторовском остроге отмечены сразу в нескольких номинациях премии.

Молодежный театральный центр "Космос" за проект "ДЫМ" получил специальный приз на IV Всероссийском фестивале моноспектаклей "ЧАТ".

Влада Нерадовская