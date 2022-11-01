Моор назвал первостепенной поддержку участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области разработают новые стандарты использования соцобъектов

Поддержка армии весь 2022 год была и остается одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области, заверил глава региона Александр Моор, выступая с ежегодным посланием перед депутатами областного парламента 24 ноября.

"Начинали мы с малого. Приобрели дополнительные комплекты обмундирования для наших именных подразделений, подразделений Росгвардии и Ишимского инженерно-саперного полка. Дальше мы скорректировали подход. Мы опросили участников боевых действий, составили стандарты оснащения одного бойца, общего имущества на подразделение, выделили средства из областного бюджета и начали приобретать все необходимое. Один из офицеров, участвующих в специальной военной операции, рассказал, как их расположение подверглось ракетному удару. К счастью, все остались живы, но значительная часть имущества подразделения была утрачена. Во время боевых действий любое имущество — расходный материал. Все, что покупает область, собирают волонтеры, нужно нашим войскам", — рассказал Александр Моор.

Губернатор признался, что с приобретением необходимого оказалось непросто, так как все регионы собирают дополнительное снаряжение для своих солдат. В единичных экземплярах найти можно все, что угодно, но когда нужны большие партии, купить гораздо сложнее. Тем не менее, сказал глава региона, Тюменской области удалось найти многое. Так, для военнослужащих приобретены дополнительные средства защиты, личное вещевое, инженерное, бытовое имущество.

"На прошлой неделе мы получили большую партию тепловизоров, коллиматорных прицелов. Сейчас передаем их в наши подразделения. Нам удалось почти полностью закрыть потребность военных в этом оборудовании. Остальное мы продолжаем искать, как найдем — сразу же доставим даже в зону боевых действий", — добавил глава региона.

Чтобы усилить подготовку военнослужащих, в Тюмени создали инструкторский отдел на базе патриотического центра "Аванпост". К работе привлечены люди с боевым опытом, специалисты по тактической медицине и стрельбе. Практически с первого дня частичной мобилизации они находятся в расположении Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и проводят занятия с бойцами.

"Наш долг — сделать все, чтобы поддержать Вооруженные силы России. Эту работу мы будем только усиливать. Полученный опыт мы будем применять для улучшения допризывной подготовки молодежи в регионе. Уровень военной подготовки в нашей стране должен быть таким, чтобы никому в голову не пришло проверять нас на прочность", — сказал Александр Моор.

Он отметил, что с самого начала специальной военной операции в ней принимают участие бойцы из Ишимского инженерно-саперного полка, СОБР и ОМОН тюменской Росгвардии. Летом 2022 года туда ушли именные подразделения "Тобол", "Сибирь", "Тайга" и еще много выходцев из области, заключивших контракты на службу в самых разных частях и соединениях.

Сибиряки делают свое воинское дело самоотверженно и доблестно. За проявленное мужество звания Героя России удостоился уроженец с. Вагай, командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин. Сейчас он проходит лечение после тяжелого ранения. Александр Моор пожелал ему скорейшего восстановления и возвращения на тюменскую землю. Губернатор добавил, что на сегодня известно еще о 64 жителях Тюменской области, награжденных боевыми орденами и медалями. "Я преклоняюсь перед мужеством солдат, их любовью к Родине и несгибаемой волей к победе", — сказал он.

Инна Пахомова