В Тюменской области разработают новые стандарты использования соцобъектов

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В Тюменской области разработают и внедрят новые стандарты использования соцобъектов. Такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор во время ежегодного послания региональным департаментам и муниципалитетам.

"Поручаюл департаментам культуры, социального развития, физической культуры, спорта и дополнительного образования соместно с муниципалитетами провести полный аудит инфраструктуры, разработать и внедрить новые стандарты использования объектов", - сказал он.

По его словам, необходимо менять логику использования ресурсной базы социальных объектов. "Любое социальное учреждение должно стать центром местных сообществ. Те проекты, которые мы делаем, надо делать не только для людей, но и вместе с людьми. Нужно дать возможность людям встречаться, общаться, проводить вместе праздники, делать что-то совместное. Мы не дооцениваем значимость общения в жизни людей, хотя это одна из главных потребностей человека. Именно общение, как показал опыт социальных гостиных, открытых для семей мобилизованных граждан, помогает людям переживать сложности", - отметил глава региона.

Эффективность использования существующей социальной инфраструктуры в регионе будет повышаться.

"Не только в крупных городах, но и в районах области построено достаточно спортивных комплексов, учреждений культуры, молодежных центров. Не так давно по области проехал по моему заданию тайный покупатель, который подтвердил мою гипотезу – эта инфраструктура может дать людям больше", - подчеркнул губернатор.

Отметим, в с. Армизонское Тюменской области Дом культуры отремонтируют до конца 2022 года, а в с. Большое Сорокино новый ДК построят к концу 2023 года.

Александр Моор отметил, что достижение макроэкономических показателей, рост валового регионального продукта, индекса промышленного производства – не самоцели. Все это имеет значение только, если положительно влияют на качество жизни людей, их самоощущение.

Евгения Тенегина