Тюменская область два года обходится без заимствования средств

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Предложенный на рассмотрение Тюменской областной думы бюджет стимулирует правительство региона еще больше активировать свои силы. В трехлетний бюджет заложена возможность заимствования. Это не значит, что мы на 100 % будем брать в долг.

Об этом во время послания депутатам Тюменской облдумы сказал глава региона Александр Моор.

"Внося такой пункт в бюджет, мы расширяем себе пространство для маневра. Мы можем точно знать, что в ближайшее время получим налоговые поступления, но не иметь нужной суммы в конкретный момент времени. Когда закон о бюджете дает нам возможность взять в долг, мы можем оперативно перехватиться и также оперативно погасить свои обязательства. Но не откладывать реализацию важного проекта. Иногда способность вовремя профинансировать строительство какого-либо объекта является обязательным условием федерального софинансирования", - подчеркнул он.

Александр Моор заметил, что в регионе не первый раз планируется возможность заимствования средств. Но в 2021 и 2022 годах область справились своими силами.

В закладывании заимствования всегда есть риски, говорит губернатор. И от этого вполне можно отказаться. "Это даже было бы комфортней - отказаться от своих амбиций, сослаться на обстоятельства и занимать выжидательную позицию. Но это точно не наш путь. Правительство региона еще больше активизирует свои силы. Будем искать новые пути решения социальных задач и задач обеспечения роста экономики. Это принципиальный вызов – не отказываться от стратегии развития, несмотря ни на какие внешние условия. И мы этот вызов приняли", - говорит губернатор Тюменской области.

Александр Моор отметил, что возможности для совершенствования у региона есть. И его уверенность основана не на оптимизме, а на вере в свою страну, в Тюменскую область.

Анжела Лебедева