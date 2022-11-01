Моор: организации профобразования Тюменской области должны работать с бизнесом

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особое внимание Тюменская область уделяет сближению профессионального образования с реальным сектором экономики. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая с посланием перед депутатами регионального парламента 24 ноября.

Совместно с работодателями современным оборудованием в этом году оснастили 54 образовательные мастерские. На базе центра опережающей профессиональной подготовки, партнерами которого являются предприятия области, по 47 компетенциям прошли обучение более 15 тыс. человек.

Область входит в Топ-10 регионов по качеству подготовки студентов по стандартам WorldSkills Russia. В этом году экзамен, которые принимают в том числе и представители предприятий, сдадут почти 8 тыс. тюменцев. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Уровень подготовки участников подтверждается на национальных соревнованиях. В 2022 году сборная молодых профессионалов Тюменской области завоевала 17 наград: одно золото, два серебра, четыре бронзы и 10 медалей за профессионализм. "Молодцы ребята", - похвалил губернатор.

Также он отметил, что все пять региональных вузов в этом году вошли в Глобальный агрегированный рейтинг, который обобщает результаты 13 систем независимой оценки высшего образования. Два тюменских университета - ТюмГУ и ТИУ, - попали в первую лигу данного рейтинга.

"Результаты есть и в Западносибирском научно-образовательном центре. Его участники уже разработали и внедрили семь конкурентно-способных технологий и шесть высоко-технологичных продуктов, имеющих потенциал импортозамещения", - резюмировал Александр Моор.

Виктория Макарова