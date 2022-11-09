Услугами социальных гостиных в Тюменской области воспользовались 660 человек

| Фото: региональный центр "Семья" ВКонтакте | Фото: региональный центр "Семья" ВКонтакте

Более 660 человек воспользовались услугами социальных гостиных, открытых в муниципалитетах Тюменской области. Напомним, они созданы для помощи семьям мобилизованных военнослужащих.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, количество социальных гостиных достигло 71. Для семей организованы неформальное общение, работают группы пребывания детей на период занятости родителя. Специалисты консультируют по правовым, финансовым и социальным вопросам, а также помогают в получении комплекса социально-реабилитационных услуг.

На встрече губернатора Тюменской области Александра Моора с ветеранским активом региона, председатель Голышмановской районной организации ветеранов Ирина Грабко рассказала о работе местного совета и, в частности, о помощи ветеранов в семейных гостиных.

"Чувствую, что наши социальные гостиные работают. Самое главное — это душевность. Это именно та идеология, тот смысл, который мы закладывали, когда обсуждали, как нам выстроить работу", — сказал губернатор в ответ на выступление Ирины Грабко.

Также в Тюменской области продолжает работать горячая линия психологической поддержки 8-800-201-41-41. По данным на 9 ноября за помощью обратились уже более 260 человек.